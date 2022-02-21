МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Макрон торопится зачислить предстоящий саммит лидеров США и России в свой политический актив накануне выборов, пишет парижское издание Figaro. Почему саммит с Путиным будет огромным риском для Байдена

Читатели издания чаще всего высказывают свое ироническое отношение к этому поведению Макрона, они отмечают: реальный мир в регионе наступит после выполнения Киевом Минских соглашений, а также после появления гарантий нерасширения блока НАТО на восток.

Напомним, что президенты России и США Путин и Байден согласились встретиться, однако намеченный саммит состоится только в том случае, если "Россия не вторгнется на территорию Украины". Президенты Владимир Путин и Джо Байден пришли к соглашению 21 февраля, в понедельник: они встретятся на саммите, предложенном их французским коллегой. Условие — если до момента встречи не начнется война против Украины. Этот анонс, пишет издание, многих удивил: на Западе войну подавали широкой публике как неизбежную.

"Президенты Путин и Байден согласились на такую встречу в принципе, но при этом уточняется: впоследствии в число участников переговоров будут включены "все действующие стороны" в украинском конфликте", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Читатели издания высказывают свою позицию по этому вопросу на сайте. Пользователь Lockyy иронично благодарит Эммануэля Макрона. "История сохранит имя этого государственного человека, который спас мир от третьей мировой войны. Без Эммануэля Макрона мир, который мы знаем, закончил бы свое существование под ковровыми ядерными бомбометаниями. "Нобелевка" по нему плачет, это несомненно", — отметил он.

"Иронизируйте, сколько вам угодно! Я не знаю, сработает ли план Макрона, но давайте честно признаем одну вещь: он не жалел сил, чтобы найти мирное решение для кризиса. А ведь столько других лидеров (например, Борис Джонсон) только подливали масла в огонь", — спорит EMC-2.

"Идут пугающие новости, но наш малыш-президент использует их для прагматичной цели — переизбраться. А еще говорят о вмешательстве других государств в наши выборы. Да это наш президент их "вмешивает" в надежде, что этот "замес" ему хоть чуть-чуть поможет", — добавляет Elan58.

"Ситуация станет мирной только в том случае, если будут учтены интересы России. А они могут быть защищены только в том случае, если Украина выполнит Минске соглашения и если Украина утратит возможность вступить в НАТО", — рассуждает Etienne Roger