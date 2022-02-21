МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия и Сирия будут расширять взаимодействие в военно-технической сфере и экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России в понедельник провел переговоры со своим сирийским коллегой.

Стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества в областях культуры, гуманитарных связей, образования, а также подтвердили настрой на дальнейшее расширение совместной работы, в частности в сфере экономики и ВТС.