Президент РФ Путин: Украина расколота и переживает острый экономический кризис
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего видеообращения.
По его словам, многим украинцам не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг.
"Что случилось? Почему все это происходит, ответ очевиден — потому что приданное, полученное не только от советской эпохи, но еще и Российской империи, промотали и растащили по карманам", — сказал Путин.
Развал украинской экономики сопровождался откровенным грабежом граждан, оболваниванием, а государство загнали под внешнее управление зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутых в стране, подчеркнул президент РФ.
Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.
Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.
В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.
Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.
В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.
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