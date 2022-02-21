МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего видеообращения. Путин: ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер

По его словам, многим украинцам не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг.

"Что случилось? Почему все это происходит, ответ очевиден — потому что приданное, полученное не только от советской эпохи, но еще и Российской империи, промотали и растащили по карманам", — сказал Путин.

Развал украинской экономики сопровождался откровенным грабежом граждан, оболваниванием, а государство загнали под внешнее управление зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутых в стране, подчеркнул президент РФ.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. Путин проинформировал Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.

В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.