МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Санкции против России в любом случае будут приняты, как и ранее без каких-либо причин, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Матвиенко заявила о гуманитарной катастрофе в центре Европы

По его словам, Вашингтону не нужна сильная Россия, Белый дом будет пытаться затормозить ее развитие.

"Соединённым Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны", — написал Володин.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Володин отметил, что Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР, в ситуации, когда мир стоит перед гуманитарной катастрофой, поэтому единственный выход — это принять решение.