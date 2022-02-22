МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия давно перестала бояться угроз и политического давления Запада, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне реакции международного сообщества на решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР.
Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.
"Будут санкции, угрозы, политическое давление. Всё это мы проходили", — сказал Медведев.
https://1prime.ru/world/20220222/836128255.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.