МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия давно перестала бояться угроз и политического давления Запада, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне реакции международного сообщества на решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Володин: США введут санкции против России без каких-либо причин

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

"Будут санкции, угрозы, политическое давление. Всё это мы проходили", — сказал Медведев.