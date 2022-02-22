МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Австралия вместе с партнерами готова объявить "быстрые и жесткие" санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, следует из сообщения, опубликованном на сайте австралийского МИД. США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Согласно релизу, меры будут направлены против ключевых физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что Австралия тесно координирует свои действия с США, Британией, Евросоюзом и другими правительствами по всему миру.

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