МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В то время как страны Запада выступили с осужденим позиции России из-за Украины, Пекин задает "другой тон", — пишет американский телеканал CNN. Газ в Европе дорожает на заявлениях Шольца по "Северному потоку - 2"

В частности, представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) призвал "все стороны" проявить сдержанность и постараться избегать "нагнетания напряженности" на Украине. Представитель Пекина не стал осуждать признание Кремлем независимости Донецкой и Луганской народных преспублик (ДНР и ЛНР).

"Пекин находится в сложном положении по мере обострения кризиса на Украине, пытаясь сбалансировать углубление связей с Москвой с его практиковавшейся внешней политикой стойкой защиты государственного суверенитета", — считает американский журналист.

В кратком заявлении на экстренном заседании СБ ООН в понедельник вечером посол Китая в организации Чжан Цзюнь заявил: Пекин приветствует и поощряет все усилия по дипломатическому решению конфликта. Он добавил, что все проблемы нужно рассматривать на "основе равенства".

"Нынешняя ситуация в Украине является результатом многих сложных факторов. Китай всегда формулирует свою собственную позицию в соответствии с существом самого вопроса. Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами в соответствии с целями и принципами Устава ООН", — сказал Чжан.

Китай настаивает на том, что его интересы заключаются в диалоге и мирном урегулировании, но по мнению экспертов, Пекин будет опасаться, что ассоциация сочтет его виновным. Поднебесная будет стремиться "ходить по канату".

"Они не хотят вмешиваться и не хотят делать очень решительных заявлений, (таким образом) США не рассердятся, и Россия (тоже не рассердится)", — прокомментировал ситуацию Альфред Ву, адъюнкт-профессор Школы государственной политики Ли Куан Ю в Национальном университете Сингапура. По его мнению, Пекин хотел бы избежать западных санкций, которые могут направить против действий Москвы, и "был бы осторожен, чтобы не создать впечатление, что они открыто поддерживают Россию".

Китай ранее выступал с призывом вовлеченных в украинский кризис сторон вернуться к Минским соглашениям.

В субботу, 19 февраля, выступая на той же конференции в Мюнхене, глава МИД Китая Ван И заявил: "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны уважаться и охраняться".

Как считает научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Дэвид Сакс, это ставит Китай в "неловкое положение" в связи с последними событиями.

"До последнего момента Китай подчеркивал необходимость возвращения к Минским соглашениям, а Путин публично разорвал их и, по сути, проигнорировал предложение Китая по урегулированию кризиса", — сказал эксперт и добавил, что "в Пекине, вероятно, идут активные дебаты относительно долгосрочных издержек сближения с Россией".

"Принятие Китаем России вызовет дальнейшее противодействие со стороны Соединенных Штатов и Европы, которого он хочет избежать", — отметил он.