ВАШИИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила Европейскому Союзу ввести санкции против 27 физических и юридических лиц РФ, связанных с "нелегальными действиями" в ДНР и ЛНР, сообщает телеканал CNN. Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые антироссийские санкции

Ранее Блумберг заявлял, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу. Кроме того, по данным агентства, под ограничения могут попасть два российских банка, меры также коснутся финансирования суверенного долга РФ.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.