МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. МИД России прокомментировал возможные санкции Запада в отношении газопровода "Северный поток — 2". Австрия пообещала включить "Северный поток-2" в санкционный список

В ведомстве подчеркнули, что трубопровод уже достроен, "но Европе не нужна реальность". Министерство считает, что Запад пытается остановить Россию.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2", глава ведомства направил поручение немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.