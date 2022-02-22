МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. МИД России прокомментировал возможные санкции Запада в отношении газопровода "Северный поток — 2".
В ведомстве подчеркнули, что трубопровод уже достроен, "но Европе не нужна реальность". Министерство считает, что Запад пытается остановить Россию.
Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2", глава ведомства направил поручение немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству.
Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.