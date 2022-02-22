МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вашингтон никак не откажется от идеи о "российском вторжении" на Украину, пишет корреспондент немецкого издания Der Spiegel.

Американские политики продолжают вслед за президентом страны Джо Байденом повторять: "на днях" Москва дойдет до Киева, а то и до Львова.

Кремль отвергает подобные обвинения. Президент России Владимир Путин послал первые воинские части на восток Украины, предполагают США. По мнению американских политиков, таким образом он создает основу для более крупной военной акции.

"Все указывает на то, что в Восточной Европе скоро начнется война. Правительство США считает, что Россия в ближайшее время начнет военную акцию на востоке Украины. К такому выводу оно пришло, после того как шеф Кремля Владимир Путин заявил об отправке войск в Донецкую и Луганскую "народные республики" и признал независимость этих контролируемых сепаратистами областей", — отмечает издание.