Посол предсказал удар по мировым рынкам из-за антироссийских санкций
Посол России в США Антонов: антироссийские санкции ударят по мировым рынкам и кошелькам американцев
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Западные санкции ударят по мировым рынкам и скажутся на благосостоянии американцев, однако не заставят Россию изменить свой внешнеполитический курс, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", — предупредил он.
США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины — двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.
Антонов заявил, что в отношении России санкции "не решат ничего".
"Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство", — заверил он.