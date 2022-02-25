МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2021 года поднялся на 1,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Промышленность ФРГ боится тяжелых последствий из-за ситуации на Украине

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,4%, как показывала предварительная оценка.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении также на 1,8%. В квартальном выражении ВВП Германии снизился на 0,3%, в то время как предварительная оценка показывала уменьшение на 0,7%.

Оценка роста ВВП страны в третьем квартале также пересмотрена в сторону улучшения — до 2,8% с 2,5%, а с учетом сезонных корректировок — до 2,9% с 2,8%. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок за третий квартал сохранена на уровне 1,7%.