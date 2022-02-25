2022-02-25T10:25:00+03:00
2022-02-25T10:26:06+03:00
2022-02-25T10:25:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220225/836172693.html
Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии в четвертом квартале
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2021 года поднялся на 1,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, экономика, германия
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220224/836160544.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2021 года поднялся на 1,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,4%, как показывала предварительная оценка.
С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении также на 1,8%. В квартальном выражении ВВП Германии снизился на 0,3%, в то время как предварительная оценка показывала уменьшение на 0,7%.
Оценка роста ВВП страны в третьем квартале также пересмотрена в сторону улучшения — до 2,8% с 2,5%, а с учетом сезонных корректировок — до 2,9% с 2,8%. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок за третий квартал сохранена на уровне 1,7%.