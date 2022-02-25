МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская экономическая и финансовая система оказалась во многом уже готовой к санкциям западных стран, поэтому сможет выстоять в этих условиях. Тем не менее, если рассматривать события в долгосрочной перспективе, то вероятно снижение темпов развития и падение доходов, что может быть выгодно, в первую очередь, США. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные агентством политологи.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, после чего США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций, включая Сбербанк и ВТБ.

ФИНАНСОВАЯ КРЕПОСТЬ

Российская власть после событий 2014 года сознательно выстраивала экономическую и особенно финансовую систему как некую крепость, отметил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук Владимир Слатинов. Эксперт объяснил, по ком сильнее всего ударят новые санкции Запада

"И это удалось сделать, потому что мы видим, что есть огромные резервы и соответственно определенные возможности, в том числе компенсация для внутреннего рынка, отчасти для работы компаний на внешних рынках, тех издержек, которые получаются. То есть, катастрофы в связи с тем, что российская финансовая система сейчас довольно устойчива, она выстроена как некая крепость с огромными резервами и возможностями, не будет, это очевидно", — сказал он.

Политолог Марат Баширов напомнил, что о том, что такого рода санкции будут вводиться, России было известно давно.

"Были поставлены задачи государственным органам и Центробанку снизить их воздействие. Плюс у нас есть стратегическое соглашение с Китаем, у которого собственный выход на мировые рынки. Сейчас будет первая задача у Центробанка — это помочь успокоить те настроения, которые есть у частных вкладчиков. С точки зрения промышленных заемщиков, думаю, что вопрос будет решаться проще. Вчера президент проводил встречу с предпринимателями, на ней обсуждалась как раз вот эта задача", — пояснил эксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ

Негативно на экономику России в связи с санкциями могут повлиять как кратко и среднесрочные, так и долгосрочные факторы, подчеркнул Слатинов.

По его мнению, кратко и среднесрочные факторы, которые очень негативно повлияют на российскую экономику, это санкции против банков. "Понятно, что их поддержит Центральный банк, я думаю, что произойдет некоторое переформатирование расчетов, в том числе. Но безусловно на прежде всего международной позиции банков это окажет очень серьезное воздействие, кроме того, будет негативно сказываться на российской внешней торговле", — объяснил он. Жизнь после санкций: как они повлияют на финансовую систему России

Существенным для российской экономики в долгосрочной перспективе могут стать технологические запреты на экспорт и импорт передовых технологий.

"Значительная часть российской высокотехнологичной сферы, несмотря на очевидные и заметные успехи в импортозамещении — об этом я не могу не говорить, так как они есть в отдельных отраслях, но в целом российские высокотехнологичные отрасли и даже российские добывающие отрасли, такие как газодобывающие, нефтедобывающие и другие отрасли, они очень зависимы от западных технологий", — рассказал политолог.

По его словам, возможны некоторые переключения на азиатские рынки, но стоит понимать, что это произойдет не сразу и будет связано с большими издержками, а также резко увеличит зависимость России, прежде всего, от Китая.

"Конечно, это сильный долгосрочный фактор, который будет негативно воздействовать на перспективы экономического роста в стране", — полагает Слатинов.

В долгосрочной перспективе все будет зависеть от того, насколько грамотно госорганы исполнят поручения президента, сформированные по итогам встречи с представителями российского бизнеса, добавил Баширов.

САНКЦИОННЫЙ БУМЕРАНГ

Западные страны оказались не готовы к введению санкций, которые наиболее болезненно ударили бы по России, например на отключение России от системы SWIFT, потому что это повлияло бы на них самих, обратил внимание Слатинов.

"В целом, как говорят многие финансовые аналитики, это в известной степени дестабилизировало бы финансовые рынки и системы платежей на глобальном рынке. Как мы видим, Запад, прежде всего европейцы, оказались к этому не готовы. С другой стороны, они держат эту опцию на случай дальнейшей эскалации ситуации, это тоже важно понимать", — пояснил он. Названы продукты, которые могут подорожать уже весной

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, в свою очередь, добавил, что, вводя санкции, США "не столько хотят перевоспитать Россию, сколько хотят ее ослабить на будущее".

"Основное бремя санкций, которые лягут на Россию, естественно не усилят, а ослабят нашу страну, подорвет ее конкурентоспособность, что собственно говоря кому-то видимо и нужно. Я естественно не считаю, что санкции могут быть аргументом, даже если сторона противоположная исходит из того, что есть только два варианта дипломатии и сдерживания", — отметил он.

Тем не менее, как подытожил политолог, санкции против России, вне всякого сомнения, "бумерангом ударят и по западному миру".