МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Прещзидент Украины Владимир Зеленский не разбирается в вопросе, когда подписывает под съемку видеокамер заявку на вступление Украины в Евросоюз, к такому выводу пришли авторы парижского издания Figaro. Moody's пересмотрит рейтинги российских компаний

Намного более богатые государства десятилетиями работали над выполнением всех требований к членам союза, чтобы воспользоваться взаимопомощью, которую страны-члены Евросоюза должны оказывать друг другу. При этом Зеленский хочет "особой процедуры" для вступления в ЕС. Насколько это возможно?

"Мы обращаемся к ЕС с просьбой незамедлительно принять Украину в ЕС через специальную процедуру. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", выступил Зеленский в форме военного с очень конкретным обращением к своему соседу под названием Евросоюз. После этого он подписал очередную заявку о членстве Украины в ЕС, не забыв позвать корреспондентов с фотокамерами.

"Что это, как не мольба в адрес Западной Европы: "помогите хоть это дело сделать поскорее"? А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вроде как благосклонно к этой мольбе отнеслась, заявив накануне в интервью Euronews, что это и ее желание — чтобы Украина вступила в ЕС", — переводит текст статьи ИноСМИ.

"У нас с Украиной есть процедура, направленная на интеграцию украинского рынка в единый европейский рынок. У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети […]. Со временем украинцы станут частью нас, одними из нас, и мы хотим видеть их в ЕС", — заверила она, не назвав, однако, каких-либо сроков рассмотрения вопроса.

Издание напоминает, что уже существует соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Оно вступило в силу в 2017 году, после Майдана в 2014 году. Документ заменил первое соглашение о партнерстве, заключенное в 1998 году, и в настоящее время представляет собой углубленное соглашение о свободной торговле.

Но, если придерживаться обычной процедуры вступления в ЕС, понадобиться очень много времени: это регулируется статьей 49 Договора о Европейском Союзе, в которой говорится о многочисленных этапах и которая подчеркивает, что даже при любой "особой процедуре" нельзя стать полноправным членом ЕС без очень серьезных законодательных и административных изменений.

"Сначала речь идет о формальной подаче кандидатуры вашей страны в Совет ЕС и получении решения Еврокомиссии, которая предоставляет стране официальный статус "кандидата". Только после этого и в обязательном порядке начинается долгая серия переговоров. Они касаются, в частности, законодательных актов ЕС, которые должны быть включены в национальное законодательство: колоссальная работа, связанная с тысячами законов и текстов, которые уже регулируют жизнь европейцев внутри Евросоюза. Для каждой области необходимо оценить последствия, предложить возможные адаптации или переходные положения… Все это очень сложная и долгая работа. Цель — обеспечение совместимости государства-кандидата и ЕС", — отмечается в статье.