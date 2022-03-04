МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций из санкционного списка США, куда входит и Минобороны РФ, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

"Было принято решение запретить экспорт 49 российским компаниям и организациям, включая министерство обороны России, в соответствии со списком организаций США для экспортного контроля", — сообщило агентство. Южная Корея добилась исключения из санкций США против России

Отмечается, что теперь для осуществления поставок организациям из списка потребуется специально получать разрешение, которое будут выдавать в исключительных случаях.

Напомним, что ранее Южная Корея добилась исключения из экспортных санкций США против РФ, но взамен страна должна ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Их выработка займет время.

Пока что Сеул точно заявил лишь о запрете экспорта стратегических материалов и присоединении к санкциям против семи банков РФ, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.

Южная Корея также поддержит отключение от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.