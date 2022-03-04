МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,2% по сравнению с декабрем. Об этом говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,3%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 7,8%. Аналитики ожидали роста на 9,5%. В Евросоюзе розничные продажи в январе увеличились на 8,3% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении — на 2,6%.

Агентство также пересмотрело декабрьские годовые показатели для еврозоны и ЕС: так, годовой рост розничных продаж в декабре в еврозоне пересмотрен до 2,1% вместо 2%, в ЕС — до 2,9% с 2,6%.

Больше всего продажи в годовом выражении в январе выросли в Словении (+32,3%), Польше (+19,5%) и Литве (+18,2%). Снижение наблюдалось только в Финляндии (-2,4%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в январе не изменился, в ЕС вырос на 0,6%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне на 0,2%, в Евросоюзе — на 1%.