БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — ПРАЙМ. Начался третий раунд переговоров России и Украины, сообщило посольство РФ в Белоруссии.

Встреча проходит в Брестской области Белоруссии. Состав российской делегации не изменился, в нее входят представители МИД, Минобороны, посол России в Белоруссии и глава думского комитета по международным делам. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Со стороны Украины присутствуют советник главы офиса Владимира Зеленского, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде, министр обороны и другие украинские политики.

Первые два раунда переговоров состоялись 28 февраля в Гомельской области и 3 марта в Беловежской пуще.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.