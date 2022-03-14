МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарскую газету "Дума".

По мнению автора статьи Виктора Папазова, администрация президента Джо Байдена явно просчиталась насчет последствий таких санкций, ведь в Америке в основном добывают легкую нефть, в то время как местные НПЗ рассчитаны на ее смешивание с тяжелой. Он напомнил, что основные поставщики тяжелой нефти — Венесуэла, Иран, Россия и Канада. В Ливии назвали сроки возможной замены российской нефти на рынке ЕС

"Всем прекрасно известно, какие у США "дружеские отношения" с Венесуэлой и Ираном. За последние две недели на новый "дружеский уровень" перешли и отношения с Россией. Они уже достигли точки, в которой никогда не были", — отметил Папазов, добавив, что и в случае с Канадой все неоднозначно, так как сам же Байден приостановил строительство совместного нефтепровода Keystone Xl.

Эксперт считает, что подобное положение дел способно привести к дефициту топлива и "поможет демократам с треском провалиться на выборах осенью". Тем не менее внесение Россией стран ЕС в список недружественных не сулит ничего хорошего как для Болгарии, так и для всей Европы, поскольку нехватка нефти может стать повсеместной.

Автор статьи также подверг резкой критике тех, также резко раскритиковал тех, кто утверждает, что готов платить больше, поскольку "это цена борьбы с Путиным". По мнению Папазова, США, возможно, справятся с таким дефицитом, а вот "богатая и избалованная" Европа обречена.

США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.

Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.