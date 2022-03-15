МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 3,9% с уровня октября-декабря в 4,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения лишь до 4%.

В аналогичный период годом ранее показатель составлял 5,1%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в ноябре-январе составило 1,336 миллиона человек, сократившись на 88 тысяч по сравнению с показателем за август-октябрь и на 402 тысячи по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в ноябре-январе выросло в годовом выражении на 380 тысяч и составило 32,493 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,5%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 4,8% в годовом выражении, а без учета — на 3,8%.