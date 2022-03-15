МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул необходимость поддерживать единство ЕС в вопросе антироссийских санкций, но назвал красной линией безопасность поставок энергоресурсов, передают СМИ. ЕС подготовил новый пакет санкций против России

Министр отметил, что санкции не затронули поставки газа, нефти и угля из России в Европу, а также строительство атомной электростанции "Пакш". Кроме того, сделано "небольшое исключение" для ядерных технологий, ввиду чего доступ к российским ядерным технологиям остается открытым.

По его словам, Будапешту пришлось отстаивать свою позицию. "Мы не позволили, чтобы венгерский народ платил цену войны", — заявил министр в видеообращении в Facebook.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.