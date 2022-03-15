МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Член украинской делегации Давид Арахамия заявил о возобновлении переговоров с российской стороной. Об этом сообщает "Украинская правда". The Guardian объяснил, почему Ближний Восток не спешит помогать США

Напомним, что накануне, в понедельник, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине.

Как заявили в украинской делегации, до вторника была взята техническая пауза.

"Уже идут (переговоры — ред.)", — цитирует члена украинской делегации издание.