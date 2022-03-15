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Член делегации Украины заявил о возобновлении переговоров с Россией
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Член украинской делегации Давид Арахамия заявил о возобновлении переговоров с российской стороной. Об этом сообщает "Украинская правда". Напомним, что накануне, в понедельник,... ПРАЙМ, 15.03.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Член украинской делегации Давид Арахамия заявил о возобновлении переговоров с российской стороной. Об этом сообщает "Украинская правда".
Напомним, что накануне, в понедельник, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине.
Как заявили в украинской делегации, до вторника была взята техническая пауза.
"Уже идут (переговоры — ред.)", — цитирует члена украинской делегации издание.