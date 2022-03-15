МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России, сообщают власти страны. Британия ввела новые санкции против россиян

В санкционный список были добавлены еще 15 россиян, включая военных Игоря Конашенкова, Михаила Мизинцева, а также министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.