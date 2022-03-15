ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, говорится в заявлении ведомства. Британия ввела новые санкции против россиян

Отмечается, что под ограничения попали представители "российского военного руководства": заместители министра обороны РФ, а также руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В санкционный список была внесена также жена президента Белоруссии Галина Лукашенко.

Кроме того, рестрикции затронули одно юрлицо — отдел МФД РФ по Курчалоевскому району Чечни.

Ранее Канада расширила санкционный список в отношении России, добавив в него 15 лиц.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.