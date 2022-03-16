МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Никосия обратилась в Европейскую комиссию за указаниями о том, что ей следует делать с судами под кипрским флагом, имеющими выданный Россией сертификат мореходности. Об этом пишет газета Cyprus Mail.

"Мы обратились в Европейскую комиссию за указаниями, потому что хотели бы знать, что ЕС будет делать после решения Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО), а также, очевидно, потому что потребуется единая политика в отношении судов класса RS (то есть имеющих российский сертификат)", — заявил заместитель министра судоходства Василис Димитриадис. СМИ: в ЕС хотят иметь возможность покупать нефть у России при санкциях

МАКО исключила Российский морской регистр судоходства (РМРС) из ассоциации после введения западных санкций против России. ЕС включил РМРС в список государственных предприятий, на которые распространяются финансовые и банковские ограничения.

Димитриадис сказал Cyprus Mail, что в качестве упреждающего шага он написал в ЕС письмо с запросом протокола в отношении судов, которые были сертифицированы Российским морским регистром судоходства.

Как сообщает издание, Еврокомиссия ответила Кипру, что изучает данный вопрос.

По данным Lloyd"s List Intelligence, в настоящее время под флагом Кипра находятся 22 судна дедвейтом более 10 тысяч тонн, классифицированных Российским морским регистром судоходства, в основном это суда для перевозки сжиженного природного газа и танкеры для перевозки сырой нефти.

Исключение российской организации из МАКО означает аннулирование выданного в России сертификата мореходности. По сути, действия МАКО направлены на вытеснение Российского морского регистра судоходства из бизнеса, пишет газета.

Но это не означает, что Кипр "потеряет" какие-то суда, подчеркнул замминистра, любым судам класса RS просто необходимо будет пройти сертификацию в другой организации.

"У этих судов теперь есть два варианта: либо им нужно будет пройти повторную сертификацию в другой организации, и, конечно же, сохранить свой кипрский флаг, или если они не будут переклассифицированы, то не будут считаться мореходными и столкнутся со всякими проблемами с навигацией — как машина без ТО. Если они выберут последнее, то нам придется удалить их из кипрского реестра", — сказал Димитриадис.

В любом случае, и в зависимости от указаний ЕС, пострадавшим судам будет предоставлен льготный период для принятия необходимых мер.

По словам Димитриадиса, всего на Кипре зарегистрировано около 1,1 тысячи океанских судов.

Он добавил, что некоторые сообщения СМИ, утверждающие, что Кипр готов снять флаг с судов, связанных с Россией, были неверными.