МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране, к которому они приложили немало сил, пишет китайское издание Global Times.

Газета отмечает, что Россия и европейские страны предпринимают дипломатические усилия для решения продолжающегося на Украине кризиса, в то время как США, приложившие немало усилий для раздувания этого конфликта, стремятся "накачать" Киев оружием в попытке продлить противостояние как можно дольше. По мнению опрошенных Global Times китайских аналитиков, это показывает глубокие различия в интересах между Европой и США. Россиянам рассказали, как Белый дом "набирает очки" на русофобии

Как заявил научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн, "кризис создает угрозу европейской безопасности, так как для Франции и Германии это не только геополитические, но и экономические интересы и даже вопрос продовольственной безопасности".

"Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала. Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна", — указал Хэн.

При этом, подчеркивает газета, для США Украина является очень далекой страной, не имеющей никакого значения для их внутренней безопасности и являющейся "не более чем пешкой" в противостоянии с Россией. Из этого можно сделать вывод, что Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта.

Кроме того, поставки американского оружия на Украину нельзя рассматривать как совпадение интересов этих двух стран. "Прекращение огня не соответствует стратегическим интересам США, но является безотлагательной необходимостью для Украины. Конфликт перекидывается на другие районы, и в данный момент Соединенные Штаты явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом. Иными словами, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США", — рассказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

США используют украинский кризис для достижения собственных стратегических целей, однако эти цели противоречат интересам Украины, резюмировал эксперт.