МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Санкции против российских предпринимателей говорят о крахе святости частной собственности на Западе и опасности ведения там бизнеса, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков ответил на слова Псаки о крушении российской экономики

Он подчеркнул, что многие крупные российские бизнесмены являются в сущности международными предпринимателями, поскольку их компании работают по всему миру и имеют "абсолютный международный статус".

"Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", — заявил Песков журналистам, говоря о конфискации имущества, аресте самолетов и собственности российских бизнесменов за рубежом.

"Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там", — добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.