ТОКИО, 16 мар — ПРАЙМ. Япония в связи с ситуацией на Украине приняла решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Япония выразила интерес к российским проектам на Сахалине

Страны G7, а также государства-члены ВТО ранее заявили о необходимости лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования.

Исключение страны из этого режима означает прежде всего повышение таможенных пошлин для ее товаров.

Таким образом, для Японии вырастут импортные пошлины на следующие российские товары:

мясо краба — с 4% до 6%;

морской еж — с 7% до 10%;

лосось — с 3,5% до 5%.

При этом на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ (СПГ) или уголь тарифы подняты не будут. Это объясняется тем, что они были нулевыми еще до того, как Россия была включена в режим наибольшего благоприятствования.

Согласно предварительным прогнозам, такое повышение тарифов не нанесет серьезного ущерба российскому экспорту.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО.