МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,3% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 0,4%.

Динамика января при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 4,9%, а не на 3,8%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в феврале вырос на 0,2% к предыдущему месяцу. Показатель января был пересмотрен: теперь рост оценивается в 4,4% вместо 3,3%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.