ВАШИНГТОН, 16 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед конгрессом США призвал все американские компании покинуть российский рынок. Американский эксперт предсказал хаос из-за антироссийских санкций

"Все американские компании должны покинуть российский рынок немедленно, потому что он залит нашей кровью", — заявил он в видео-обращении к конгрессу США.

Кроме того, украинский лидер призвал закрыть для товаров из РФ все американские порты. "Это важнее, чем получение дохода, и во всем мире мы должны защищать этот принцип", — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

На этом фоне около 60 иностранных компаний, в числе которых McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, General Electric, Shell, Porsche, Toyota, H&M ИКЕА, Apple, Adidas, сообщили о приостановке своей деятельности в РФ.

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