МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Снятие Вашингтоном санкций против Москвы из-за ситуации на Украине будут обставлены условиями, неприемлемыми для России, из-за чего они продолжат действовать. Об этом заявил руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк. Китайские СМИ раскрыли "двойные стандарты" в политике США

"Эти санкции введены навсегда, они никогда не будут сняты. Даже если вдруг представить такое, что Россия развалится и прекратит существование в качестве суверенного государства, они все равно будут наложены на те государственные образования, которые появятся на обломках распавшейся России", — считает Батюк.

Он привел в качестве примера поправку Джексона-Вэника, которая распространяла рестрикции на страны, появившиеся после распада СССР.

Эксперт добавил, что санкции будут продолжать действовать, и их отмена будет обставлена условиями, которые будут совершенно неприемлемы для России, например, возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины. Отказ Москвы позволит США с чистой совестью эти санкции продолжать, резюмировал Батюк.