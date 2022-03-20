МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Доводы Москвы по вопросу спецоперации на Украине должны быть услышаны. Так заявил в интервью The New York Times главный внешнеполитический советник президента Турции Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что сейчас мир не может допустить еще одну холодную войну, которая будет слишком дорого стоить для экономики и политическим систем.

"Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на новую архитектуру безопасности между Россией и Западом", — предупредил представитель Эрдогана.