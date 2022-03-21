МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В администрации США сообщили, что президент Джо Байден в понедельник обсудит по защищенной связи с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Великобритании ответ на российскую спецоперацию на Украине. СМИ сообщили, что Евросоюз готовит новые санкции против России

"Президент проведет разговор по защищенной связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить скоординированные ответные шаги на неспровоцированную и неоправданную атаку России на Украину", — говорится в сообщении американской администрации.