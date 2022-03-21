Белый дом: Байден обсудит с лидерами Европы ответ на спецоперацию России
Белый дом: 21 марта президент Байден обсудит с лидерами Европы ответ на спецоперацию России
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В администрации США сообщили, что президент Джо Байден в понедельник обсудит по защищенной связи с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Великобритании ответ на российскую спецоперацию на Украине.
"Президент проведет разговор по защищенной связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить скоординированные ответные шаги на неспровоцированную и неоправданную атаку России на Украину", — говорится в сообщении американской администрации.
https://1prime.ru/world/20220321/836443145.html
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