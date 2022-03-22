МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Италия заморозила активы российских олигархов, попавших под санкции ЕС, в общей сложности на сумму более 800 миллионов евро. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги. Чешский политолог спрогнозировал окончательный раскол мира на два блока

Выступая в палате депутатов национального парламента после видеоконференции Владимира Зеленского, он отметил, что санкции, которые они согласовали со своими партнерами, ставят целью привести российское правительство к прекращению боевых действий, серьезно и искренне сесть за стол переговоров.

"Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. Эти санкции тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, близких к президенту Путину. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро", — добавил Драги.