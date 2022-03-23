МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 6,2% с 5,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Таким образом, годовая инфляция, по данным статбюро, достигла максимального значения с марта 1992 года.

За февраль потребительские цены выросли на 0,8% после снижения на 0,1% в январе.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения годовой инфляции до 5,9%, а в феврале ожидался рост потребительских цен на 0,6%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 5,5% после 4,9% месяцем ранее. За февраль цены по этому индексу выросли на 0,7%.