МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем.

Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. В Италии хотят по-прежнему оплачивать в евро российский газ

"Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Он отметил, что речь в поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. "Скажите, а как Венгрия – как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" — подчеркнул сербский лидер. Вучич добавил, что Болгария, через газотранспортную систему которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.

Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. Директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.

Президент Сербии указал, что цена барреля нефти сейчас составляет 122 доллара, она выросла за время кризиса на 27%, газ резко подорожал на 25%, "а мы на 100% зависим от импорта нефти и газа". "Мы разговариваем об эмбарго на поставки нефти (с Брюсселем – ред.), найдем решения. Сейчас дополнительная проблема в том, что вы не можете доставить нефть через Черное море, страховые компании опасаются каких-либо конфликтов в районе Одессы, все что касается Черного моря – проблематично. Мы получаем нефть из Омишаля через Хорватию, и сейчас из-за этих решений (ЕС – ред.) должны как-то решать, договариваться с нашими партнерами", — указал президент Сербии. Австрийская OMV сообщила, что продолжит платить за российский газ в евро

Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.