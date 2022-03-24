В США восстановили исключения из пошлин на импорт ряда товаров из Китая
РИА Новости: США восстановили исключения из пошлин на импорт нескольких сотен товаров из КНР
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая. Об этом стало известно из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления американского минторга.
Согласно документу, исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года.
"Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США", — указали в минторге США.
https://1prime.ru/world/20220324/836476008.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.