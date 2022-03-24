МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая. Об этом стало известно из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления американского минторга. США анонсировали объявление новых санкций против России в четверг

Согласно документу, исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года.

"Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США", — указали в минторге США.