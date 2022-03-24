МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 марта, снизилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 187 тысяч, сообщило министерство труда страны. США обвинили в попытках демонизировать Россию и разжечь русофобию

Показатель стал минимальным с 6 сентября 1969 года.

Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали снижения числа первичных заявок на пособие по безработице лишь до 212 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 215 тысяч с 214 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 11,5 тысячи с уровня прошлой недели — до 211,75 тысячи. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 223,25 тысячи с 223 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшилось на 67 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,35 миллиона человек. Это самый низкий показатель с января 1970 года. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения — до 1,417 миллиона с 1,419 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.