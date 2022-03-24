ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. США ввели новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц, сообщает американский минфин. Британия ввела новые санкции против России

Под ограничения попали Государственная Дума и десятки компаний, в том числе предприятия оборонного сектора РФ.

Так, в санкционном списке США фигурируют:

Госдума и 328 ее депутатов;

глава Сбербанка Герман Греф;

корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ее гендиректор Борис Обоносов и ряд связанных с этой компанией предприятий;

вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России";

частный российский производитель беспилотников "Кронштадт";

компании "Волга групп" и "Трансойл";

предприниматель Геннадий Тимченко, члены его семьи, а также его яхта "Лена".

Помимо этого, ограничения затронули еще 48 российских предприятий, им будет отказано в западных технологических и финансовых ресурсах. Со стороны госдепа США вводятся санкции в отношении 17 председателей правления "Совкомбанка". Европа поддержит свои компании, пострадавшие от антироссийских санкций

Минфин США также разъяснил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. "Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями", — говорится в материалах министерства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Позже президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.