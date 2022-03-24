ЖЕНЕВА, 24 мар — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) понизила прогноз роста мировой экономики в этом году до 2,6% с 3,6% из-за ситуации вокруг Украины.

"Конференция ООН по торговле и развитию понизила прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 3,6% до 2,6% из-за войны на Украине и изменений в макроэкономической политике стран в последние месяцы. В то время как в России в этом году будет наблюдаться глубокая рецессия, значительное замедление роста ожидается в некоторых странах Западной Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии", — говорится в докладе, опубликованном в четверг.

По словам генерального секретаря ЮНКТАД Ребеки Гринспан, экономические последствия событий на Украине усугубят продолжающийся экономический спад во всем мире и ослабят восстановление после пандемии коронавируса.

"Многие развивающиеся страны с трудом выходят из рецессии, вызванной COVID-19, и теперь сталкиваются с сильным ветром, вызванным войной", — приводятся слова Гринспан в докладе.

"Независимо от того, приведет ли это к беспорядкам или нет, глубокая социальная тревога уже распространяется", — добавляет она.

ЮНКТАД отмечает, что ситуация вокруг Украины усилила повышательное давление на мировые цены на энергоносители и сырьевые товары, урезая бюджеты домохозяйств и увеличивая производственные затраты, а перебои в торговле и последствия санкций, вероятно, окажут охлаждающее воздействие на долгосрочные инвестиции. В МИД рассказали, кто нанес инфляционный удар по Европе

Подчеркивается также, что рост цен на продовольствие и топливо немедленно скажется на наиболее уязвимых слоях населения в развивающихся странах, что приведёт к голоду и лишениям для домохозяйств, которые тратят наибольшую часть своего дохода на продукты питания.

Сообщается, что все большую озабоченность вызывают нестабильность потоков капитала, резкие колебания обменных курсов и рост стоимости заимствований, особенно для наименее развитых и развивающихся стран со средним уровнем дохода, с риском возникновения серьезных трудностей с выплатой внешнего долга.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.