МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в спрогнозировал будущее экономики Китая. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции Байден прокомментировал роль Пекина в событиях, происходящих на Украине. По мнению американского лидера, будущее экономики Китая связано с Западом. Китайские СМИ: двуличие США в отношении России всем надоело

"На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться", — сказал он.

Байден также поделился подробностями своей беседы по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он не угрожал лидеру Китая, но при этом четко объяснил, с какими последствиями может столкнуться эта страна при поддержке России в контексте украинских событий.