МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах. Об этом пишет издание Washington Post. Рейтер: в новой стратегии Пентагона Россия названа "острой угрозой"

"Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США", рассказали газете четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными.

Также отмечается, что это происходит на фоне эскалации ситуации на Украине, и "в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным".

Издание подчеркивает, что, по информации источников, что эти шаги не являются неизбежными и никакого решения по таким мерам еще не принято.