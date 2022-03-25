Москва считает выход из ВТО "плохим подарком недругам"
ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВТО СТАЛ БЫ ПЛОХИМ СИГНАЛОМ И ПОДАРКОМ НЕДРУГАМ МОСКВЫ — МИД РФ
https://1prime.ru/world/20220325/836498035.html
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Россиянам посоветовали не торопиться вкладывать деньги
Пенсии
СМИ: Россия запланировала выход из соглашения о пенсиях в СНГ
Газовый вентиль
В Кремле уточнили, каким компаниям можно не продавать газ за рубли
Повышение цен в России
Костин предупредил об опасном последствии заморозки цен
Торги
Российский рынок акций снизился по итогу второго дня торгов
Дедолларизация
Турецкий аналитик предрек обрушение трона доллара как мировой валюты
ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВТО СТАЛ БЫ ПЛОХИМ СИГНАЛОМ И ПОДАРКОМ НЕДРУГАМ МОСКВЫ — МИД РФ
https://1prime.ru/world/20220325/836498035.html
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