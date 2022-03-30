МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Бывший глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим в интервью РИА Новости подверг жесткой критике санкции США и их союзников в отношении России из-за Украины, а также указал на их противоречивый характер. Multipolarista: одна фраза Путина изменила геополитический расклад в мире

"Санкции ужасны, люди думают, что санкции затронут банкиров… Нет, санкции убивают, я был президентом комитета ООН по Ираку и видел созданное там зло", — сказал Аморим.

По словам бразильского дипломата, санкции являются источником серьезных проблем и помимо того абсурдны — Европа освободила себя от санкций в отношении нефти и газа из России, а Бразилии запрещено покупать удобрения.

"Мы не имеем никакого отношения (к ситуации вокруг Украины — ред.)…, мы далеки физически и на самом деле применяем санкции, которые нанесут ущерб Бразилии, а Европа освобождена от важного для них вопроса", — сказал Аморим.

Селсу Аморим возглавлял министерство иностранных дел Бразилии на протяжении всего срока полномочий бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003–2011), после чего занимал пост министра обороны в правительстве Дилмы Русеф (2011-2015).