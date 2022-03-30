МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Отмена" в разных странах Запада ассоциируемого с российской операцией на Украине символа Z в Китае назвали проявлением русофобии, достигшей стадии "безумия". Об этом пишет китайское издание Global Times. Multipolarista: одна фраза Путина изменила геополитический расклад в мире

Оно опубликовало карикатуру, высмеивающую "отмену" Западом буквы Z наряду с оказавшимися под санкциями кошками, собаками и деревьями из России. В самой опубликованной в газете статье заместитель директора Департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь приводит пример того, как страховая компания Zurich Insurance удалила свой логотип Z из социальных сетей после того, как эта буква стало символом поддержки России в нынешнем российско-украинском конфликте. По информации агентства Reuters, компания заявила, что не хочет, чтобы ее неправильно истолковали как поддерживающую Россию. Буква Z использовалась в качестве маркировки на российских военных транспортных средствах, участвующих в конфликте, говорится в сообщении.

"Запад, похоже, зашел слишком далеко, — заявляет Global Times. — Помимо Zurich Insurance, в некоторых других частям Европы также указали пальцем на букву Z. Например, две немецкие земли в субботу, как сообщается, заявили, что они объявили вне закона публичную демонстрацию символа "Z", используемого российской армией. Два литовских депутата также призвали свою страну запретить использование символа российской армии "Z".

Подобная практика в отношении буквы Z вызвала насмешки со стороны пользователей сети. Один из них пошутил, что, исходя из этой логики, похоже, что президенту Украины Владимиру Зеленскому также следует сменить свою фамилию, поскольку она содержит букву Z".

"Запрет Запада на символ "Z" олицетворяет его русофобию, — уверен китайский автор. — Украинский кризис затронул культуру, спорт и искусство, связанные с Россией. Например, запрещен русский композитор Чайковский. Как и русские кошки. На этот раз целью оказалась буква Z. Русофобия Запада достигла уровня настоящего "безумия". Это Запад травит Россию в плане культуры. При таких настроениях едва ли можно услышать разумный и правильный голос на Западе". Аналитик предупредил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рублях

"Запад надеется создать единый фронт, возбуждая таким образом общественное мнение, стремясь изолировать Россию, — пишут журналисты Global Times. — Это происходит главным образом потому, что сила, статус и международное влияние Запада ослабевают, а его тревога по отношению к России растет. Вопреки предполагаемым угрозам или вызовам, страны Запада недостаточно сильны, чтобы иметь дело с Россией в одиночку, и им нужно, чтобы на их стороне встало больше стран. Действия Запада — это проявление их беспокойства и смятения. Суть российско-украинского конфликта заключается в противоречии безопасности между Россией и возглавляемой Соединенными Штатами НАТО. США и Европа сейчас изо всех сил стараются избежать прямого военного вмешательства. Это свидетельствует о том, что они опасаются, что если начнут войну с Россией, то могут навлечь на себя беду".

"Судя по текущей ситуации, такие мелкие уловки Запада, как запрет буквы Z, не дадут никакого эффекта. Развитие российско-украинского конфликта во многом зависит от реального поля боя. Ожидается, что она закончится определенными компромиссами, которые не будут полностью выгодны Западу. Западные уловки не потревожат ясных и решительных россиян, — подводит итог автор статьи в китайском издании. — Западу бессмысленно проделывать такие трюки. Западная общественность также будет введена в заблуждение подобными мнениями и настроениями. Отношения между Россией и Европой в будущем могут стать более сложными".