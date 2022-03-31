Лавров оценил возможности экономического сотрудничества с Афганистаном
Глава МИД РФ Лавров положительно оценил возможности экономического сотрудничества с Афганистаном
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российская экономическая делегация посетила Кабул несколько дней назад и положительно оценила возможности сотрудничества с Афганистаном, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского МИД провел переговоры с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки на полях встречи стран-соседей Афганистана в китайском Туньси.
Лавров уточнил, что в состав делегации от РФ вошли представители экономических агентств и инфраструктурных компаний.
"Это была положительная встреча, обсуждались направления будущего сотрудничества. Я уверен, оно поддерживается обеими сторонами", — сказал российский министр.
https://1prime.ru/world/20220331/836549593.html
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