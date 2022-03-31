МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз лома

Как пишет министерство, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

"Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В рамках продолжения реализации плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в Минэкономразвития России поступили предложения Минпромторга России, Минцифры России и других ведомств по расширению ранее согласованного перечня. Также поступили предложения государств-членов ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, чьи слова приводит пресс-служба, объединенный перечень предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары.

"Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях", — сказал замминистра.