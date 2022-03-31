АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Здание международного информационного агентства "Россия сегодня"

Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"

Он подчеркнул, что Анкара уже неоднократно выражала свою позицию по данному вопросу и объясняла причины. 

"Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", — сказал политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.