АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"

Он подчеркнул, что Анкара уже неоднократно выражала свою позицию по данному вопросу и объясняла причины.

"Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", — сказал политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.