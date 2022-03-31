АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что Анкара уже неоднократно выражала свою позицию по данному вопросу и объясняла причины.
"Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", — сказал политик.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/world/20220331/836554259.html
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