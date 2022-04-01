БРЮССЕЛЬ, 1 апр — ПРАЙМ. Имущество лиц, попавших под санкции, в случае конфискации или ареста может быть направлено на восстановление Украины или выплаты компенсаций украинцам, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24. Британия отказывается платить за российские товары в рублях

По его словам, речь идет о создании фонда поддержки Украины.

При этом Рейндерс уточнил, что конфискация имущества (в отличие от ареста) невозможна без судебной процедуры. Необходимо выяснить, причастны ли владельцы арестованного имущества к уголовно наказуемой деятельности.

Еврокомиссар отметил, что в одной только в Бельгии было заморожено российских активов на более чем 10 миллиардов евро. Он также рассказал о работе рабочей группы Евросоюза, которая занимается вопросами ареста и конфискации, а также проверяет, что страны ЕС выявляют фигурантов санкций, арестовывают их активы, банковские счета, недвижимое и другое имущество.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.