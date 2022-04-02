МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с рецессией, предвестниками которой являются высокие цены на энергоносители и стремительно растущая инфляция в стране. Единственный способ спасти американскую экономику — снять санкции с России, пишет издание The Hill.
По мнению автора публикации, Вашингтону необходимо диверсифицировать поставки топлива, чтобы избежать мощного экономического спада.
"Снятие санкций с России ускорит завершение ситуации на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки", — говорится в публикации (перевод по ИноСМИ).
Напомним, что президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, СПГ и угля из России. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.
https://1prime.ru/world/20220402/836570887.html
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