МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с рецессией, предвестниками которой являются высокие цены на энергоносители и стремительно растущая инфляция в стране. Единственный способ спасти американскую экономику — снять санкции с России, пишет издание The Hill. СМИ: Москва придумала ловкий трюк для укрепления рубля

По мнению автора публикации, Вашингтону необходимо диверсифицировать поставки топлива, чтобы избежать мощного экономического спада.

"Снятие санкций с России ускорит завершение ситуации на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки", — говорится в публикации (перевод по ИноСМИ).

Напомним, что президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, СПГ и угля из России. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.