МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила ведущая новостного выпуска телеканала ABC News, сообщает РИА Новости. Причем зрители горячо поддержали слова журналистки в комментариях. В Польше признали, что санкции против России не работают

"Байден, как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник", — заявил один из пользователей.

"Вся мировая экономика связана между собой. Нельзя ввести санкции против одной страны и думать, что это никак не отразится на вас", — отметил другой.

"Вот, что случается, когда ты зависишь от страны, против которой объявляешь санкции", — написали в ответ на предыдущий комментарий.

"Байден никогда не возьмет на себя ответственность за все, что он делает", — добавил один из пользователей.

"Конечно, это все Путин, мы уже лет десять во всем обвиняем Путина", — с иронией заметил еще один зритель.

"Путин смеется над Байденом. Все знают, кто на самом деле виноват", — заключил еще один.